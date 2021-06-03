Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bertuğ Özgür Yıldırım ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da katıldığı imza töreninde, transferin Atakaş Hatayspor'a hayırlı olması dileğinde bulunuldu.