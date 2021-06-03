Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 18:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor'a 18'lik forvet
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 18 yaşındaki forvet Bertuğ Özgür Yıldırım'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bertuğ Özgür Yıldırım ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da katıldığı imza töreninde, transferin Atakaş Hatayspor'a hayırlı olması dileğinde bulunuldu.
Bertuğ Özgür Yıldırım Atakaş Hatayspor'umuzda— Hatayspor (@Hatayspor_FK) June 3, 2021
Kulübümüz daha önce Sarıyer forması giyen forvet oyuncusu Bertuğ Özgür Yıldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.https://t.co/sEHBYJ1LOA#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/bAbqSG9Vbe
Etiketler: Transfer Haberleri Hatayspor
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