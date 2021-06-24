Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrosuna kattı
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sağ bekte görev yapan Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen Kamil Ahmet Çörekçi, onursal başkan Lütfü Savaş ile canlı bağlantıyla görüştü.
Etiketler: Hatayspor Süper Lig Transfer Haberleri
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