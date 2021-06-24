Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen Kamil Ahmet Çörekçi, onursal başkan Lütfü Savaş ile canlı bağlantıyla görüştü.