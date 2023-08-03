Hatayspor Kamerunlu stoper Kilama'yı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fransa'da Chamois Niortais takımında forma giyen Kilama ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, 24 yaşındaki sporcuya başarı dileğinde bulunuldu.
Ailemize Hoş Geldin Guy-Marcelin Kilama— Hatayspor (@Hatayspor_FK) August 3, 2023
Geçtiğimiz sezon Chamois Niortais FC takımında forma giyen stoper Guy-Marcelin Kilama ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Guy-Marcelin Kilama’ya hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz.#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/JwIL4Y5rJN