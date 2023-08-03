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Spor
AA 03.08.2023 21:46

Hatayspor Kamerunlu stoper Kilama'yı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kamerunlu stoper Guy-Marcelin Kilama'yı kadrosuna kattı.

Hatayspor Kamerunlu stoper Kilama'yı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fransa'da Chamois Niortais takımında forma giyen Kilama ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, 24 yaşındaki sporcuya başarı dileğinde bulunuldu.


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