Beşiktaş Arnavutluk deplasmanında rahat kazandı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'deki karşılaşmayı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetti.

Siyah-beyazlı taraftarın sahaya yabancı maddeler atması sebebi ile karşılaşma 15 dakika geç başladı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Temsilcimiz, ikinci yarının 57. dakikasında Daniel Amartey'ın ve 75. dakikada Vincent Aboubakar'ın attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazanarak UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu biletini kaptı.

Beşiktaş, 3. eleme turunda Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

[Fotoğraf: AA]

İlk yarının önemli anları

27. dakikada Hadziahmetovic cepheden kullanılan serbest vuruşta topu ceza sahasının sol bölgesine attı. Colley kafayla topu kale önüne indirdi, Muleka tamamlamak için hamle yapsa da kaleciyi geçen meşin yuvarlağı savunma çizgi üstünden çıkardı. Bu pozisyonda Muleka ile çarpışan kaleci Selmani oyuna devam edemedi.

39. dakikada gelişen atakta Onur Bulut meşin yuvarlağı ceza sahasının sağ tarafında aut çizgisi üstünde kontrol ederek pasını çıkardı. Gedson Fernandes, aldığı topu düzelterek dar açıdan şutunu çekti, pozisyon autla sonuçlandı.

45+5. dakikada Masuaku'nun soldan uzun pasını ceza sahası sağında karşılayan Onur Bulut'un çaprazdan şutunda kaleci son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarının önemli anları

52. dakikada Salih Uçan'ın sol taraftan ortasında Muleka ceza sahası içinde topa dokundu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

Gol 56. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Hadziahmetovic'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Salih Uçan topu kafayla arkaya gönderdi, Amartey de meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 0-1

[Fotoğraf: AA]

62. dakikada Onur Bulut'un ceza sahası dışından şutunda top auta gitti.

Gol 75. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Tirana savunmasının kontrol etmek istediği topu ceza sahası içinde önünde bulan Aboubakar şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş, taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle yaklaşık 15 dakikalık bir gecikme sonrası başlayan karşılaşmayı 2-0 galip tamamladı.

Stat: Arena Kombetare

Hakemler: Stuart Attwell, Constantine Hatzidakis, Neil Davies (İngiltere)

Tirana: Selmani (Dk. 32 Lika), Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu (Dk. 45+2 Hila), Najdovski, Jonuzi (Dk. 68 Abazaj), Lushkja (Dk. 68 Qefalia), Hasani, Kaina

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal (Dk. 46 Amartey), Colley, Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 89 Demir Ege Tıknaz), Salih Uçan (Dk. 81 Onana), Gedson Fernandes, Onur Bulut (Dk. 82 Umut Meraş), Muleka (Dk. 81 Semih Kılıçsoy), Aboubakar

Goller: Dk. 56 Amartey, Dk. 75 Aboubakar (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 66 Masuaku (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 74 Hoxhallari (Tirana)