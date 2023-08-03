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Spor
AA 03.08.2023 18:43

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak milli haltercileri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda toplam 57 madalya alan milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak milli haltercileri kutladı

Bakan Bak, tebrik mesajında milli sporcuların Romanya'da organizasyonda 21'i altın, 23'ü gümüş, 13'ü bronz olmak üzere toplam 57 madalya aldığını hatırlattı.

"2023 Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nı, adeta madalya yağmuruna çeviren genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Toplamda 57 madalya ile bizlere tarifi olmayan bir gurur yaşattılar. Genç millilerimize bundan sonraki turnuvalarda başarılar diliyor, sporcularımızın başarılarında emeği olan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak Halter Milli Sporcular
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