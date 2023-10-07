Hatayspor için hazırlanan tesise çimler serilmeye başlandı

Hatayspor'un karşılaşmalarını oynadığı ve antrenman yaptığı sahaların 6 Şubat depreminde kullanılamaz hale gelmesinin ardından 2023-2024 sezonunu Mersin’de geçiren Güney ekibinin antrenman sahası çalışmaları son hızla devam ediyor.

[Fotoğraf: DHA]

Erdemli Atış Poligonu'nda yapımına devam edilen 2 futbol sahasının birinde çalışmaların sonuna gelindi.

Antrenman sahası için İzmir’den getirilen özel çimler, futbol sahasına serilmeye başlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Çalışmaların devam ettiği futbol sahasının yaklaşık 1.5 ay sonra tamamlanması beklenirken Hatayspor’un en geç aralık ayı başında Erdemli’deki tesislerde çalışmalara başlaması bekleniyor.