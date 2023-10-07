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Spor
DHA 07.10.2023 13:50

Hatayspor için hazırlanan tesise çimler serilmeye başlandı

Hatayspor için Mersin'in Erdemli ilçesinde yapımına devam edilen futbol sahasına çimler serilmeye başlandı.

Hatayspor için hazırlanan tesise çimler serilmeye başlandı

Hatayspor'un karşılaşmalarını oynadığı ve antrenman yaptığı sahaların 6 Şubat depreminde kullanılamaz hale gelmesinin ardından 2023-2024 sezonunu Mersin’de geçiren Güney ekibinin antrenman sahası çalışmaları son hızla devam ediyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Erdemli Atış Poligonu'nda yapımına devam edilen 2 futbol sahasının birinde çalışmaların sonuna gelindi.

Antrenman sahası için İzmir’den getirilen özel çimler, futbol sahasına serilmeye başlandı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Çalışmaların devam ettiği futbol sahasının yaklaşık 1.5 ay sonra tamamlanması beklenirken Hatayspor’un en geç aralık ayı başında Erdemli’deki tesislerde çalışmalara başlaması bekleniyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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