Feriye Palace Ortaköy Sinema Salonu'nda düzenlenen basın toplantısı, tanıtım filmiyle başladı.

Ardından Harun Erdenay, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve İHK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Halil Korkmaz ile sahneye gelerek açıklamada bulundu.

"Basketbolun bugünkü durumundan memnun değiliz"

Erdenay, çok heyecanlı olduklarını ve ekibiyle Türk basketbolu için bu göreve soyunduklarını belirtti.

"Basketbolda en alttan en üst noktaya kadar birçok görev yaptım. Ben ve ekibim tüm bu tecrübemizi Türk basketboluna aktarmak için buradayız. Basketbolun bugünkü durumundan bir basketbolsever olarak memnun değiliz. Milli takımların aldığı sonuçlar, ligimizin televizyon ihalesine katılacak kanalların olmaması, basketbolun geride kalması gibi maddeleri düzeltmek için bu yola çıktık.Ülke basketbolunu kazanan ve turnuvalarda zirveyi zorlayan eski günlerine geri döndüreceğiz. Türkiye'yi yeniden bir basketbol ülkesi yapacağız."

[Fotoğraf: AA]

"Göreve gelirsek lig kurulları yapılacak"

Erdenay, Türkiye'nin erkekler, kadınlar ve altyapılarda son 5 sene açısından sürekli geri gittiğini anlattı.

"FIBA sıralamasında son 5 senede erkek milli takımımızın dünyada ve Avrupa'daki düşüşü gözüküyor. 8. sıradan 16. sıraya kadar düştük. Kadınlarda da 6. sıradan 10. sıraya geriledik. Bu durumları düzeltmek için yapacağımız yeniden yapılandırma ve Türkiye'ye alacağımız turnuvalarla bu sıraları yukarıya taşımak istiyoruz. Ben her zaman kulüplerle görüştüm, sorunlarını dinledim. Burada aldığımız ilk şikayet toplantıların yapılmaması, karşılarında muhatap bulunamamasıydı. Göreve gelirsek lig kurulları yapılacak ve bunlara ben şahsen katılacağım."

Yabancı kuralında değişiklik yapacak

2017-2018'de iptal edilen Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nin yeniden geri getirileceğini de duyuran Erdenay, yabancı kuralında ufak bir değişiklik yapmayı düşündüklerini ifade etti.

"3 senelik süreçte takımları ve milli takımları memnun edecek gücümüz ve tecrübemiz var. Projelerimizi paylaştık ama önümüzdeki günlerde dolaşacağımız çok delege var. Her delegenin eline değmek, hepsinden fikir almak istiyorum. Bu seçimi kazanmamız delegelerin elinde ama biz ekip olarak kazanacağımızı düşünüyoruz. Kazanırsak iyi hizmetler yapacağımızın sözünü veriyorum."