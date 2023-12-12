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Spor
İHA 12.12.2023 01:15

Hakem Halil Umut Meler’in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, saldırıya uğramasının ardından hastanede tedavi altına alınan hakem Halil Umut Meler'in sadece sol göz çevresinde bir kanaması bulunduğunu belirterek, "Önemli bir hayati tehlike görünmüyor ama kafa travması olması nedeniyle hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz" dedi.

Hakem Halil Umut Meler’in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Hakem Halil Umut Meler’in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama yapıldı. Ankara’da oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’e yumruk atmasının ardından hakem Meler, Ankara Acıbadem Hastanesine kaldırıldı.

Hakem Halil Umut Meler hastaneye kaldırıldı
Hakem Halil Umut Meler hastaneye kaldırıldı

Hakem Meler’in sağlık durumu hakkında açıklamayı hastane Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut yaptı.

Hastanenin acil bölümden girişi yapılan Meler’in gerekli tetkiklerinin yapıldığını belirten Yörübulut, "Göz çevresinde kanama ve çatlak var. Kafa travması olması sebebiyle sabah kadar takip edeceğiz. Hayati tehlikesi olmaması bizi sevindiriyor" dedi.

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