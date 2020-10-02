UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Portekiz temsilcisi Rio Ave ile İtalyan ekibi Milan karşı karşıya geldi.

TRT SPOR'dan yayınlanan ve normal süresi 1-1 sona eren maçta iki takımda uzatmada attığı karşılıklı goller ile skoru 2-2'ye getirdi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'u 120+2. dakikada Milan'ın ikinci golünü attı.

Uzatmada da eşitlik bozulmayınca sonucu penaltılar belirledi. Penaltılarda Milan, Rio Ave'yi 9-8 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

Portekiz ekibi, önceki turlarda Borac Banja Luka ve Beşiktaş'ı elemişti. Milan ise Shamrock Rovers ve Bodo Glimt'i eleyerek adını play off turuna yazdırmıştı.

Stat: Estadio do Rio Ave FC (Dos Arcos).

Hakemler: Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Rodriguez.

Rio Ave: Pawel Kieszek, Nelson Monte, Toni Borevkovic, Ivo Pinto, Aderlan Santos, Filipe Augusto, Tarantini (Dk. 75 Nikola Jambor), Diego Lopes (Dk. 66 Chico Geraldes), Lucas Piazon, Bruno Moreira (Dk. 86 Gelson Dala), Carlos Mane (Dk. 109 Gabrielzinho).

Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo, Bennacer, Kessie (Dk. 106 Sandro Tonali), Hakan Çalhanoglu, Castillejo (Dk. 46 Brahim Diaz), Saelemaekers (Dk. 95 Lorenzo Colombo), Maldini (Dk. 67 Rafael Leao).

Sarı kartlar: Dk. 15 Toni Borevkovic, Dk. 41 Moreira, Dk. 47 Aderlan Santos, Dk. 65 Filipe Augusto, Dk. 68 Tarantini (Rio Ave), Dk. 61 Theo Hernandez, Dk. 98 Rafael Leao, Dk. 113 Simon Kjaer (Milan)

Goller: Dk. 51 Alexis Saelemaekers, Dk. 120+2 Hakan Çalhanoğlu (Milan), Dk. 72 Chico Geraldes, Dk. 91 Gelson Dala (Rio Ave)

Kırmızı kart: Dk. 120 Toni Borevkovic (Rio Ave)