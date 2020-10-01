Yüzde 30 oranında taraftar stadyumlara alınacak ama deplasman takımının taraftarları mücadelede olamayacak.

Maçların seyircili oynanmasına izin vermeyen yerel hükümetin temsilcisi o maçı seyircisiz bir şekilde oynayacak.

Seyirciler için sosyal mesafe zorunlu olacak ve yerel düzenlemelere uygun olarak maske takmak gibi önemli tedbirler almak zorunlu olacak.