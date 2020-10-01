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UEFA'dan seyircili maç kararı
UEFA, maçlara yüzde 30 oranda seyirci alınmasına karar verildiğini ve bu konunun yerel hükümetlerle görüşüleceğini açıkladı.
Yüzde 30 oranında taraftar stadyumlara alınacak ama deplasman takımının taraftarları mücadelede olamayacak.
Maçların seyircili oynanmasına izin vermeyen yerel hükümetin temsilcisi o maçı seyircisiz bir şekilde oynayacak.
Seyirciler için sosyal mesafe zorunlu olacak ve yerel düzenlemelere uygun olarak maske takmak gibi önemli tedbirler almak zorunlu olacak.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 20:42
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