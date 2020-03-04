Haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 25. hafta ile TFF 1. Lig'in 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
6 Ocak Cuma:
20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
7 Ocak Cumartesi:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Cüneyt Çakır
17.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Halis Özkahya
17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: Zorbay Küçük
8 Ocak Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek
16.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
9 Ocak Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:
6 Mart Cuma:
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay: Emre Malok
19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Burak Şeker
7 Mart Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Boluspor: Bülent Birincioğlu
14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek
16.30 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Ramazan Keleş
16.30 Eskişehirspor-Giresunspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Bursaspor-İstanbulspor: Özgür Yankaya
8 Mart Pazar:
16.30 Akhisarspor-Osmanlıspor: Onur Özütoprak
19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor: Caner Ak
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