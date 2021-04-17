Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor

Göztepe ise ligde çıktığı 33 maçın 12'isini kazandı, 10'unda berabere kaldı ve 11'inde mağlup oldu. 46 puanı bulunan İzmir ekibi ligde 10. sırada yer alıyor.

Ligin geride kalan bölümünde 32 maç oynayan Galatasaray, 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 62 puan topladı. Galatasaray, 34. haftaya lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

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