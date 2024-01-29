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Spor
AA 29.01.2024 14:40

Göztepe'de milli sporcu ödül yönetmeliği hayata geçirildi

Göztepe Spor Kulübü, milli sporcularını ve antrenörlerini uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri dereceler için devlet ödülünün yanı sıra kulüp tarafından da ödüllendirilecek.

Göztepe'de milli sporcu ödül yönetmeliği hayata geçirildi

Göztepe Spor Kulübü Olimpik Branşlar'dan yapılan açıklamada 16 branş ile en çok branşa sahip olan spor kulüplerinden biri olan kulübün bu misyonun altını sağlam projelerle doldurmaya devam ettiği belirtildi.

"Bugün itibarıyla milli sporcu ödül yönetmeliğini hayata geçirmiş olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. İlgili yönetmelik doğrultusunda milli sporcularımız ve antrenörlerimiz uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri dereceler için devlet ödülünün yanı sıra kulübümüz tarafından da ödüllendirilecektir."

Olimpik branşların geleceği için tesisleşmeye hız verildiğinin de kaydedildiği açıklamada ilk kez 1964 yılında olimpiyatlarda yelken şubesiyle temsil edilen Göztepe'nin Tokyo 2020'de ise Ferhat Arıcan ile hem kulübün hem de ülkenin cimnastik tarihinin ilk olimpiyat madalyasına erişme gururunu yaşadığı anımsatıldı.


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