Göztepe transfere devam ediyor

9 Şubat tarihinde son erecek ara transfer sezonunda Norveç'in Sarpsborg takımından İsveçli orta saha Lundqvist ile Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948 Sofya'dan Brezilyalı stoper Heliton'u renklerine bağlayan Göztepe, Turgay Gemicibaşı'yla da her konuda anlaştı.

Son olarak Avusturya Bundesliga'da Austria Klagenfurt takımında oynayan 27 yaşındaki orta saha ile tüm pürüzlerin giderildiği ve sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Sıra golcüde

Turgay'ı da alarak orta alanını güçlendiren Göztepe'de artık gözler golcü transferine çevrildi.

Mame Diouf'tan sakatlığı nedeniyle haftalardır yararlanamayan sarı-kırmızılılar perşembe gününe kadar kesin olarak en az bir forvetle sözleşme imzalayacak.

Yurt içi ve dışında birçok futbolcuyu takibine alan sarı-kırmızılıların, golcü tercihi yabancı olacak. Perşembe gününe kadar yeni golcüsünü resmen açıklayacak yönetimin ileri uca bir takviye daha yapabileceği de kaydedildi.