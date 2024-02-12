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Spor
İHA 12.02.2024 10:20

Göztepe emin adımlarla Süper Lig'e ilerliyor

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Bandırmaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Göztepe, Kocaelispor’un da puan kaybettiği haftada ikinci sıradaki konumunu sağlamlaştırarak Süper Lig’e emin adımlarla ilerlemeyi sürdürdü.

Göztepe emin adımlarla Süper Lig'e ilerliyor
[Fotograf: AA]

Trendyol 1. Lig’in 22. hafta mücadelesinde Göztepe, Bandırmaspor’a konuk oldu.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 64. dakikada Yalçın Kayan ile 90. dakikada Romulo’nun golleriyle 2-0 kazanmayı başardı.

Ligde puanını 45’e çıkaran Göztepe, birebir rakibi olan Kocaelispor’un Boluspor ile 1-1 berabere kalmasıyla haftayı Kocaelispor’un 2 puan üzerinde tamamlamayı başardı.

Önemli bir avantajı eline geçiren İzmir ekibi, Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Stanimir Stoilov 10 maçta 8 galibiyet aldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de teknik direktör Radomir Kokovic’ten sonra takımın başına geçen Stanimir Stoilov, ligde çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak önemli bir başarıya imza attı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Tecrübeli çalıştırıcı, toplayabileceği 30 puanın 25’ini elde etmeyi başardı. Bandırmaspor müsabakasında sonra taraftara seslenen Bulgar teknik adam, sarı-kırmızılıları sağ duyulu davranmaya çağırdı.

Stoilov, iç ve dış sahada destekleri için taraftara teşekkür etti.

"Takım ve taraftar beraber olduğumuzda her şeyi başarabilir ve hedefimiz olan Süper Lig'e yükselebiliriz. Taraftarlarımızın özellikle kendi stadımızda futbol kurallarına uymalarını rica ediyorum çünkü önümüzde daha çok maç var. Sezon henüz bitmedi ve bizim sonuna kadar onların desteğine ihtiyacımız var. Herhangi bir ceza aldığımızda onların gücünden eksik kalıyoruz. Bu bizim için iyi değil. Bizim taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu sebeple onlardan bu konuda anlayış bekliyorum."

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