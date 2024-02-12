Çok Bulutlu 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 12.02.2024 10:15

Gaziantep FK'nın galibiyet hasreti sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Gaziantep FK, 7 maç sonra galip geldi.

Gaziantep FK'nın galibiyet hasreti sona erdi
[Fotograf: AA]

Süper Lig'deki son galibiyetini 18. haftada deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek elde eden kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 7 karşılaşmada 5 beraberlik aldı, 2 mağlubiyet yaşadı.

Dün deplasmanda İstanbulspor'u 3-1 yenen Gaziantep FK, 7 maç sonra galip gelmeyi başardı.

Dragus takımı sırtlamaya devam ediyor

Gaziantep FK'nin Rumen santrforu Denis Dragus, dün attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 10'a çıkardı. İlk defa bir karşılaşmada iki gol atan ve takımın en skorer oyuncusu konumunda olan Dragus'un bir de asisti bulunuyor.

Gaziantep FK, Dragus'un gol attığı 9 karşılaşmada sadece Trabzonspor maçında yenilgi yaşadı.

Deian Sorescu siftah yaptı

Ara transfer döneminde Polonya Ligi takımlarından Rakow'dan transfer edilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Deian Sorescu, son 5 lig maçında görev aldı.

Dünkü karşılaşmada 89. dakikada Dragus'un yerine oyuna dahil olan Rumen futbolcu, Gaziantep FK'de ilk golünü atarak siftah yaptı.

Bu sezon İstanbulspor'a puan kaybetmedi

İstanbulspor ile şimdiye kadar ligde 4 kez karşı karşıya gelen Gaziantep FK, bu maçlardan 2 galibiyet birer mağlubiyet ve beraberlik aldı.

Rakibini sezonun ilk yarısında evinde 2-0, ikinci yarısında ise deplasmanda 3-1 yenen Güneydoğu temsilcisi böylelikle bu sezon rakibine puan kaybetmemiş oldu.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü evinde Yılport Samsunspor'u ağırlayacak.

ETİKETLER
Gaziantep FK Süper Lig
Sıradaki Haber
Super Bowl'da Kansas City Chiefs şampiyon oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:22
ABD Savunma Bakanı Austin, mesane sorunu nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı
11:22
Bakan Kacır konuşuyor
11:20
Türkiye'de elektronik seçim için ilk adım atıldı
11:15
Emtia piyasası satış baskısı çıkmazından kurtulamıyor
11:08
FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 6 gözaltı
10:57
UNICEF İcra Direktörü Russell: Refah’a sığınan 1 milyon 300 bin Filistinli korunmalı
İspanya’nın Basturs Gölü kuruma tehlikesi altında
İspanya’nın Basturs Gölü kuruma tehlikesi altında
FOTO FOKUS
Astronotumuz Gezeravcı, yurda döndü
Astronotumuz Gezeravcı, yurda döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ