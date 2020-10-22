UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda İspanyol ekibi Villarreal ile karşılaştı.

8 golün atıldığı mücadelede 3 puanı hanesine yazdıran taraf Villarreal oldu.

Ev sahibi ekip Villarreal'i galibiyete taşıyan golleri, 13. dakikada Kubo, 20. dakikada Carlos Bacca, 57. dakikada Juan Foyth, 74. ve 78. dakikalarda Paco Alcacer kaydetti.

Demir Grup Sivasspor'un gollerini ise 33. dakikada Kayode, 43. dakikada Yatabare ile 64. dakikada Max Gradel attı.

37. dakikada Sivasspor kalecisi Samatta, Villarreal adına Bacca'nın kullandığı penaltı vuruşunda gole izin vermeyen isim oldu.

Grubun diğer maçında ise Maccabi Tel-Aviv, Karabağ'ı 10. dakikada Yonatan Cohen'in attığı tek golle 1-0 yendi.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada karşılamanın ilk önemli pozisyonunu yakalayan Villarreal'in sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına kadar giren Bacca'nın şutunda kaleci Samassa topu kurtardı.

10. dakikada Sivasspor'un rakip kalede geliştirdiği atakta Fajr'ın ceza yayının dışından sert vuruşunda kaleci Rulli gole izin vermedi.

GOL - VILLARREAL ÖNE GEÇTİ 13. dakikada Villarreal hücumunda Samuel Chukwueze'nin uzaklardan şutunda kaleci Samassa'nın sektirdiği topu gerilerden gelen Take Kubo kale alanı içinde tamamladı. 1-0

18. dakikada sol kanatta gelişen Villarreal atağında Alejandro Rodriguez'in şutunda kaleciden dönen topu tamamlamak isteyen Coquelin'in vuruşunda defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

GOL - FARK 2'YE ÇIKTI 20. dakikada Villarreal sağ kanattan geldi. Kubo'nun ara pasıyla ceza alanına sarkan Carlos Bacca bekletmeden sert vurdu, top kaleci Samassa'nın solundan ağlara gitti. 2-0

[Fotoğraf: Reuters]

YATABARE VURDU KALECEİ ÇIKARDI 26. dakikada Sivasspor'un sağ taç çizgisi önünden kazandığı serbest vuruşta Faycal Fajr ortaladı, Yatabare'nin yine penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda köşeye giden topu kaleci Rulli parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

GOL - SİVASSPOR ATTI FARK BİRE İNDİ 33. dakikada orta alanda yapılan baskı sonrası topu kapan Sivasspor'da Yatabare'nin savunma arkasına gönderdiği topla Kayode içeri sokuldu, karşı karşıya pozisyonda topu köşeye bıraktı. 2-1

PENALTI 34. dakikada Villarreal'de Carlos Bacca ceza alanı içinde Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

[Fotoğraf: Reuters]

SAMASSA KURTARDI 37. dakikada Bacca'nın kullandığı penaltıda kaleci Samassa sağına giden topu çıkarmayı başardı.

41. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında sağ kanattan ceza sahasında topla buluşan Ruben Pena'nın şutunu son anda ayak koyan defans önledi.

GOL - YATABARE ATTI SKOR DENGELENDİ 43. dakikada Kendi sahasında kaptığı topla hızlı atağa çıkan Sivasspor'da soldan yapılan orta ters tarafa açıldı. Sağ kanattan Robin Yalçın'ın ortaladığı topa kale alanı önündeki Yatabare nefis bir kafa vuruşu yaptı. 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

SİVASSPOR ETKİLİ GELDİ 55. dakikada Villarreal savunmasının orta alanda kaptırdığı top sonrası Kayode araya girdi ve hızla içeri sokuldu. Bu sırada ceza alanını terk eden kalecinin sağından atıp solundan geçmek isteyen Kayode topu oyun alanı içinde tutamadı.

GOL - VILLARREAL TEKRAR ÖNE GEÇTİ 57. dakikada Villarreal'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Take Kubo ortaladı, kale alanının önündeki Foyth'un kafa vuruşunda top ağlara gitti. 3-2

GOL - SİVASSPOR VAZGEÇMİYOR Max Gradel harika attı! Barajın üzerinden nefis bir kesme vuruş yapan Gradel'in şutunda kaleci Rulli topa dokunsa da çelmeyi başaramadı, top köşeden ağlara gitti. 3-3

[Fotoğraf: Reuters]

GOL - VILLARREAL YİNE ÖNGEÇTİ 74. dakikada Sivasspor yarı alanının ortalarında Moi Gomez'in şık hareketler sonrası gönderdiği pasta Chukwueze araya şık bıraktı. Sol çaprazda topu alan Alcacer, kaleci Samassa'dan sıyrılıp topu boş ağlara yolladı. 4-3

GOL - VILLARREAL FARKI AÇTI 78. dakikada Foyth'un orta alandan derinlemesine gönderdiği topla ceza alanında buluşan Paco Alcacer karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla Samassa'nın bacaklarının arasından topu ağlara yolladı. 5-3

85. dakikada Faycal Fajr'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Yatabare ön direkte iyi yükseldi, kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

88. dakikada Villarreal bir kez daha gol yaklaştı. Ceza alanına sokulan Pedraza'nın arka direkteki Kubo'ya doğru gönderdiği topta savunmanın ters vuruşu vardı. Top direğin yanından kornere çıktı.

Villarreal karşılaşmayı 5-3 kazandı.

Stat: La Ceramica (El Madrigal)

Hakemler: Pawel Raczkowsk, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya).

Villarreal: Rulli, Ruben Pena, Albiol, Juan Foyth, Jaume Costa (Dk. 70 Alfonso Pedraza), Trigueros (Dk. 58 Moi Gomez), Alejandro Rodriguez (Dk. 46 Vicente Iborra), Coquelin, Chukwueze, Takefusa Kubo, Bacca (Dk. 70 Paco Alcacer).

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Camara (Dk. 80 Claudemir), Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın, Cofie, Hakan Arslan, Gradel (Dk. 82 Yasin Öztekin), Fajr, Yatabare, Kayode (Dk. 82 Arouna Kone).

Goller: Dk. 13 Takefusa Kubo, Dk. 20 Carlos Bacca, Dk. 57 Juan Foyth, Dk. 74 ve 78 Paco Alcacer (Villarreal), Dk. 33 Kayode, Dk. 43 Yatabare (Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Robin Yalçın, Dk. 69 Isaac Cofie, Dk. 75 Max Gradel (Sivasspor), Dk. 61 Francis Coquelin, Dk. 63 Juan Foyth, Dk. 87 Alfonso Pedraza (Villarreal)