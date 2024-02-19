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Spor
AA 19.02.2024 10:32

GMG Kastamonuspor'da Levent Eriş dönemi sona erdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, teknik direktör Levent Eriş ile yollarını ayırma kararı aldı.

GMG Kastamonuspor'da Levent Eriş dönemi sona erdi
[Fotoğraf: AA arşiv]

Kulüp Başkanı Cengiz Aygün, teknik direktör Levent Eriş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Aygün, sezonun ilk yarısını şampiyon tamamladıklarını hatırlattı.

"Büyük umutla başladığımız 2023-2024 sezonunun ilk devresini lider tamamlayıp, lakin ligin ikinci devresinde alınan, beklenmeyen sonuçların ardından sevgili kardeşim Levent Eriş ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırmış bulunmaktayız. Aslında bu bir yol ayrımı değil, ortak aşkımız GMG Kastamonuspor için daha güzel günlerin ilk adımıdır. Hocamız Levent Eriş'ten Gün Medya Grup bünyesinde sportif danışmanlık anlamında bilgilerimizi paylaşmayı sürdüreceğiz. Kıymetli dostum Levent Eriş ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Levent Eriş yönetiminde ilk yarıyı lider tamamlayan Kastamonu temsilcisi, ikinci yarıda aldığı mağlubiyet ve beraberliklerle 3. sıraya gerilemişti.

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