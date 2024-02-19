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Spor
İHA 19.02.2024 10:00

Motor tutkunu 12 yaşındaki Zeynep’in en büyük hayali pistlerde yarışmak

Yozgat’ta babasına özenerek 4 yaşında motosiklet sürmeye başlayan 12 yaşındaki Zeynep Irgav, motosiklet tutkunu olan babasından aldığı sürüş eğitimleriyle motokros yarışlarına katılıp Türkiye şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

Motor tutkunu 12 yaşındaki Zeynep’in en büyük hayali pistlerde yarışmak
[Fotograf: İHA]

Motosiklet kullanmayı seven babası Nuri Irgav’ı örnek alan Zeynep Irgav, 4 yaşında motosiklet kullanmaya başladı.

Babasından motosiklet kullanmayı öğrenen ve gönlünü motor sporlarına kaptıran Zeynep Irgav, 4 yaşında geçirdiği ufak çaplı kaza sonrası heyecanını ve tutkusunu hiç yitirmedi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Motosiklet kullanmaya devam eden ve şu an 12 yaşında olan ortaokul öğrencisi Zeynep Irgav, okul sonrası boş vakitlerini trafiğe kapalı alanlarda babasından sürüş eğitimi alarak geçiriyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan sporcu lisansı alıp düzenlenecek yarışlara da katılmayı hedefleyen Zeynep, Türkiye şampiyonluğuna ulaşma hayaliyle çalışmalarını sürdürüyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

"Motor kullanmak benim için bir tutku"

Zeynep Irgav, hayalinin lisans çıkarıp Türkiye şampiyonalarında pistlerde yarışmak olduğunu söyledi.

"Motosiklet sevgisi benim kanımda var, 4 yaşından beri motor kullanıyorum. 4 yaşında geçirdiğim ufak bir kaza sonrası çok korktum ama sonrasında babamla gezilere giderek yeniden sevmeye başladım. Bu tutku bana babamdan geliyor. Kız olduğum için çevremde beni gören hayretle karşılıyor ama bu işi severek yapıyorum. Babamla arazide geziyoruz, henüz ehliyetim yok, babam beni yarışlara hazırlıyor, eğitiyor. Telefon başında zaman geçirmektense dağda adrenalin yaşamak daha iyi. Derslerden arta kalan zamanlarımda babamla motor sürmeye gidiyorum, burada stres atıyorum. Motor kullanmak benim için bir tutku. İleri de lisansım çıkınca Türkiye ve Avrupa’da şehrimi temsil edip dereceye girerek ailemi gururlandırmak istiyorum."

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Nuri Irgav: Motosiklet sevgisini kızıma aşıladım

Baba 39 yaşındaki Nuri Irgav, trafiğe kapalı dağ, bayır ve göl kenarı gibi alanlarda kızına sürüş eğitimi verdi.

"2006 yılından itibaren motosiklet kullanıyorum. Özel sektörde aşçıyım, pazar günleri boş zamanlarımızda kızımla beraber motosiklet kullanıyoruz. Enduro yapıyoruz, arazide kızımı eğitiyorum. Şu an kızım 12 yaşında, 4 yaşındayken motosikletiyle ufak bir kaza geçirmişti, korkmuştu. Daha sonra motosikleti sevdi, birlikte gezdik. Motosiklet sevgisini kızıma tekrar aşıladım. Şu an için ehliyeti yok, trafiğe çıkmıyoruz ama kızımı arazide eğitiyorum, onu geliştiriyorum. Rabbim izin verirse lisans çıkarttırıp Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu yarışlara hazırlanmasını istiyorum. Şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum, bu yönde çalışmalarımız sürüyor."

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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