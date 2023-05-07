Giresunspor'un rakibi Fenerbahçe

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

Fenerbahçe, 20. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

27 puanlı Giresunspor, Fenerbahçe karşısına yeni teknik direktörüyle çıkacak. Hafta içinde Hakan Keleş ile yollarını ayıran Karadeniz ekibi, İrfan Buz yönetimindeki ilk maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyor.

Ligde son olarak Sivas deplasmanından galip ayrılarak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 67 puanla 2. sırada giriyor.

Ligin ilk yarısındaki müsabakayı Bitexen Giresunspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

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İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Giresunspor’da Görkem’in ceza alanı sağ çaprazından çektiği şut yandan dışarı gitti.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI - 16. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan kullandığı korner atışında Giresunspor defansının uzaklaştırmak istediği topa Rossi vurdu, top kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı. VAR uyarısı üzerine Arias'ın koluna çarpan topla ilgili inceleme yapan hakem Bahattin Şimşek, penaltı kararı verdi.

GOL - 20. dakikada penaltı atışını kullanan Batshuayi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1.

33. dakikada Campuzano'nun defansın arkasına attığı topla Borjia Sainz, kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan auta gitti.

39. dakikada Fenerbahçe defans oyuncuları çıkmak isterken Sergio kaptığı topu ceza sahası ön çizgisi önünde Görkem Sağlam'a yerden aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda topu kaleci İrfan Can Eğribayat, köşede son anda kontrol etti.

45+3. dakikada Alper Uludağ'ın uzaktan sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat'tan dönen topu Bajic tamamlamak istedi ancak başarılı olamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor....

Stat: Çotanak

Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Osman Gökhan Bilir.

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Kadir Seven, Alper, Campuzano, Görkem Sağlam, Mejia, Sergio, Sainz, Bajic.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Szalai, Peres, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Rossi, Valencia, Batshuayi.

Gol: Dk. 20 Batshuayi (penaltıdan) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 26 Kadir Seven (Bitexen Giresunspor), Dk. 45+1 İsmail Yüksek (Fenerbahçe)