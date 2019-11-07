Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, Giresun Atatürk Stadı'ndaki antrenman öncesi yaptığı açıklamada, 9 Kasım Cumartesi günü oynayacakları Osmanlıspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Giresunspor, ligde 9 puanla 15. sırada yer alıyor

Son iki maçta 4 puan topladıklarını ve ligde çıkış yakaladıklarını dile getiren Kutlu, Osmanlıspor karşısında 3 puana ulaşarak üst sıralara tırmanmak istediklerini aktardı.

"Genç, dinamik, çok koşan bir takım Osmanlıspor"

Rakiplerinin genç, dinamik ve çok koşan bir takım olduğunu, kendilerini bu nedenle zor bir maçın beklediğini vurgulayan Kutlu, şöyle konuştu:

"Bu hafta sonu kendi sahamızda oynayacağımız Osmanlıspor maçına odaklandık. Kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağız. İyi hazırlanıyoruz. İyi bir takımla oynayacağız. Genç, dinamik, çok koşan bir takım Osmanlıspor. Bizim de en az onlar kadar koşup mücadele etmemiz gerekiyor. Kazanmak istiyoruz. Takımda son 3 haftadır gözle görülür iyiye gidiş var. Osmanlıspor maçını kazanarak daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz."

"İkinci devrede de play-off'u kovalayacağız"

Kutlu, hedefleriyle ilgili, "Göreve geldiğimden itibaren ligde çıkışımız var. İlk yarı hedefimiz play-off potasına puan olarak yaklaşmak. Devre arasında daha iyi çalışma ortamı yakalayacağız. İkinci devrede de play-off'u kovalayacağız. Başarıya ulaşacağımıza inanıyorum." değerlendirilmesinde bulundu.

Kaynak: AA