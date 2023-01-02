Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresunspor'da olağanüstü genel kurul gerçekleştirilecek
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulu olağanüstü genel kurul kararı aldı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Nisan 2022'de yürürlüğe giren 7405 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca yapılması zorunlu olan spor kulübü unvanını alması ve Gençlik ve Spor Bakanlığına tescil ettirilmesi için olağanüstü genel kurul düzenlenecek.
Yapılması planlanan genel kurulun, belirtilen gündemle üyelik ödentileri yapılarak genel kurula katılım hakkı kazanan üyeler ile 16 Ocak saat 13.00'te kulüp tesislerinde gerçekleştirilecek.
"Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 23 Ocak'ta aynı saat ve aynı yerde belirtilen gündem maddeleri ile toplanacaktır."
Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu— Bitexen Giresunspor (@Giresunspor) January 2, 2023
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Etiketler: Giresunspor
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