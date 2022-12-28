Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 16 puan toplayıp 13. sırada bulunan Bitexen Giresunspor, bu karşılaşmayı taraftarı önünde kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Yeşil-beyazlı takımda kart cezası nedeniyle geçen hafta Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyen stoperler Ramon Arias ve Alexis Perez, kadrodaki yerlerini alacak.

Gaziantep FK, ligde oynadığı 14 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 17 puan topladı. Rakip fileleri 20 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde de aynı sayıda gole engel olamadı.

Oynadığı son 4 maçtan 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Gaziantep FK, rakibini yenip üst sıralara çıkmak istiyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.