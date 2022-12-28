Giresunspor Gaziantep FK ile karşılaşacak
Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 29 Aralık Perşembe günü Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligde 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 16 puan toplayıp 13. sırada bulunan Bitexen Giresunspor, bu karşılaşmayı taraftarı önünde kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.
Yeşil-beyazlı takımda kart cezası nedeniyle geçen hafta Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyen stoperler Ramon Arias ve Alexis Perez, kadrodaki yerlerini alacak.
Gaziantep FK, ligde oynadığı 14 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 17 puan topladı. Rakip fileleri 20 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde de aynı sayıda gole engel olamadı.
Oynadığı son 4 maçtan 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Gaziantep FK, rakibini yenip üst sıralara çıkmak istiyor.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.