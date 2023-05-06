Çok Bulutlu 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 06.05.2023 11:57

Gençlerbirliği Bursa'dan umutlu dönmek istiyor

Kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, alt sıraları yakından ilgilendiren maçta yarın Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği Bursa'dan umutlu dönmek istiyor
[Fotograf: AA]

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak 36. hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Kritik karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Haftaya 31 puanla 16. sırada giren Gençlerbirliği, 33 puanla sıralamada bir basamak üzerinde bulunan Erzurumspor FK'yi yenerek son iki hafta öncesi avantajlı pozisyona geçmek istiyor. Başkent ekibinin rakibine yenilmesi halinde ise kümede kalma umudu çok azalacak.

Bodrumspor'u geçen hafta 10 kişi kaldığı maçta Ankara'da 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği, Erzurumspor FK'nin de Sakaryaspor'a yenilmesiyle umutlanmıştı.

Gençlerbirliği'nde kırmızı kart cezalısı Avusturyalı kaleci Philipp Angeler ile sakatlığı bulunan Musa Şahindere, yarın görev yapamayacak.

Kahramanmaraşlı merkezli depremler nedeniyle bu sezon iki takımın veda edeceği Spor Toto 1. Lig'de, Altaş Denizlispor'un küme düşmesi kesinleşti.

ETİKETLER
Gençlerbirliği Bursa
Sıradaki Haber
NBA'de Suns, Nuggets'a karşı serideki ilk galibiyetini aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:26
"Yörük Gülü"nü koparmanın cezası 248 bin lira
13:21
Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiden 1'nin cansız bedenine ulaşıldı
13:21
Kral 3. Charles'ın taç giyme törenini protesto eden monarşi karşıtı grubun lideri gözaltına alındı
13:08
Kızılay'ın kan stokları yeniden normal seviyede
13:06
Yıldırım isabet eden minarenin külahı caminin çatısına devrildi
12:57
Şırnak'ta PKK/KCK'ya operasyon: 45 gözaltı
Sonbaharda sıcak bölgelere giden Muşlu besicilerin dönüş yolculuğu başladı
Sonbaharda sıcak bölgelere giden Muşlu besicilerin dönüş yolculuğu başladı
FOTO FOKUS
ABD'de kimya fabrikasında patlama: 1 ölü
ABD'de kimya fabrikasında patlama: 1 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ