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Genç tenisçi Melisa Şenli Kuzey Makedonya'da şampiyon oldu
Genç tenisçi Melisa Şenli, Kuzey Makedonya'da düzenlenen turnuvada çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp'te gerçekleştirilen Grade 4 seviye ITF Gençler Turnuvası'nda mücadele eden Melisa Şenli, çiftlerde Bulgar partneri Denislava Glushkova ile şampiyon oldu.
Melisa-Glushkova çifti, 1 numaralı seribaşı olarak mücadele ettikleri turnuvada set kaybı yaşamadan geldikleri final karşılaşmasında Yunan Despoina Mastrodima-Dimitra Pavlou ikilisini 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.
Etiketler: tenis Melisa Şenli Kuzey MakedonyaSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 10:45
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