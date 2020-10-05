Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp'te gerçekleştirilen Grade 4 seviye ITF Gençler Turnuvası'nda mücadele eden Melisa Şenli, çiftlerde Bulgar partneri Denislava Glushkova ile şampiyon oldu.

Melisa-Glushkova çifti, 1 numaralı seribaşı olarak mücadele ettikleri turnuvada set kaybı yaşamadan geldikleri final karşılaşmasında Yunan Despoina Mastrodima-Dimitra Pavlou ikilisini 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.