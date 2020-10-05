Rusya'da Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 237 bini aştı

Rusya'da Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 237 bini aştı

Mustafa Cengiz: Kurallara ve limitlere uymayanlar ödüllendirilmeli

Şenol Güneş: Almanya ile ciddi bir hazırlık maçı yapacağız

Öte yandan organizatör şirket, hiçbir kayıp olmadan yarışseverlere bilet parasının iade edileceğini duyurdu.

Valilik, koronavirüsle mücadele kapsamında, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince yarışın seyircisiz oynanacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği, 13-15 Kasım'da yapılacak Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sıradaki Haber

Beşiktaş ikinci kez en kötü lig başlangıcını yaptı