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Formula 1'in İstanbul ayağı seyircisiz yapılacak
İstanbul Valiliği, Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının koronavirüs sebebiyle seyircisiz yapılmasına karar verdi.
İstanbul Valiliği, 13-15 Kasım'da yapılacak Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Valilik, koronavirüsle mücadele kapsamında, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince yarışın seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Öte yandan organizatör şirket, hiçbir kayıp olmadan yarışseverlere bilet parasının iade edileceğini duyurdu.
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