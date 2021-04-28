Letonya'nın Riga ve Daugavpils şehirlerinin 3-11 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda, grup aşaması kuraları çekildi.

2019 yılında düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İspanya ile final maçına çıkarak şampiyonaya katılma hakkı elde eden A Milli Takım, D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Mali ile eşleşti.

Gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Kanada, Litvanya, Japonya, Senegal

B Grubu: Letonya, Sırbistan, İran, Porto Riko

C Grubu: İspanya, Fransa, Güney Kore, Arjantin

D Grubu: ABD, Türkiye, Avustralya, Mali