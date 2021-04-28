Genç millilerin Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu
FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda Türkiye, D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Mali ile karşılaşacak.
Letonya'nın Riga ve Daugavpils şehirlerinin 3-11 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda, grup aşaması kuraları çekildi.
2019 yılında düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İspanya ile final maçına çıkarak şampiyonaya katılma hakkı elde eden A Milli Takım, D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Mali ile eşleşti.
Gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: Kanada, Litvanya, Japonya, Senegal
B Grubu: Letonya, Sırbistan, İran, Porto Riko
C Grubu: İspanya, Fransa, Güney Kore, Arjantin
D Grubu: ABD, Türkiye, Avustralya, Mali
19 Yaş Altı Milli Takımımızın 2021 Dünya Kupası’ndaki rakipleri belli oldu!— TBF (@TBF) April 28, 2021
3-11 Temmuz tarihleri arasında Letonya'nın Riga ve Daugavpils şehirlerinde oynanacak turnuvada millilerimiz, D Grubu'nda mücadele edecek.
TÜRKİYE
ABD
Avustralya
Mali #BizBirlikteyiz pic.twitter.com/X4hFoBrb1W
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