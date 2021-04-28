Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 18:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa şampiyonluk kupasını aldı
[Fotoğraf: AA]
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Manisa, kupasını aldı.
Siyah-beyazlı ekip, ligin 36. haftasında Gümüşhanespor ile Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynadığı ve 6-0 kazandığı maçın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasına kavuştu.
Manisa'ya şampiyonluk kupasını, Türkiye Futbol Federasyonu İzmir Bölge Müdürü Hamdi Kutval verdi.
[Fotoğraf: AA]
Bu sezon evindeki son karşılaşmasını oynayan Manisa, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 33. haftada Uşakspor ile 1-1 berabere kalarak ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğu garantilemişti.
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