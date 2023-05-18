Genç milliler Dünya ve Avrupa şampiyonalarına odaklandı

Macaristan'da 24 Haziran-2 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2023 Genç Erkekler Dünya Kupası ile Yunanistan'da 8-16 Temmuz'da düzenlenecek 2023 Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milliler, Kocaeli'da antrenör Fikret Doğan yönetiminde sürdürülen kampta hazırlıklarına devam ediyor.

"Türk basketbolunun geleceği açısından çok önemli bir jenerasyon"

Antrenör Fikret Doğan, 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın 2023 Genç Erkekler Dünya Kupası'na, 20 Yaş Altı Milli Takımı'nın 2023 Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'na katılacağını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Doğan, geçen sene İzmir'de gerçekleştirilen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olduklarını hatırlattı.

"Avrupa Şampiyonası'nı iyi bir yerde bitirdiğimizi düşünüyorum. Finali kaybettik ama jenerasyonumuz Türk basketbolunun geleceği açısından çok önemli. Kocaeli'deki çalışmalarımızdan çok memnunuz. Çok iyi şartlarda çalışıyoruz. İnşallah ülkemizi, ay yıldızımızı her iki şampiyonada da iyi bir şekilde temsil edeceğiz."

Doğan, kamptaki sporcuların moral ve motivasyonlarının iyi durumda olduğunu belirterek, bir gün çift, bir gün de tek antrenmanla çalışmaların sürdüğünü anlattı.

[Fotoğraf: AA]

"Milli takımımız rakipler tarafından ciddiye alınıyor"

Doğan, kampta fiziksel gelişim ve taktik çalışmalar yaptıklarına değindi.

"Hazır bir şekilde şampiyonalara gitmeyi hedefliyoruz. Ümitliyiz, inşallah oralarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Dünya şampiyonası çok değerli ve oraya katılmak bile çok önemli. Milli takımımız, rakipler tarafından ciddiye alınıyor. İnşallah sakatlıksız bir tam kadroyla gitme fırsat yakalarız. Hedeflerimiz en üst seviyeye çıkmak ve her iki turnuvada da madalya kazanmak."