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Spor
AA 18.05.2023 13:47

Ankara Keçiörengücü'nde hedef play-off'a kalmak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, play-off şansları için 21 Mayıs Pazar günü deplasmanda Eyüpspor ile oynanacakları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi.

Ankara Keçiörengücü'nde hedef play-off'a kalmak

Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi  Yılmaz, genç ve kendine güvenen bir takıma sahip olduklarını belirterek, "Tek seçeneğimiz var, o da galip gelmek. Kazansak bile Manisaspor'un puan kaybetmesi lazım." dedi.

Yılmaz, ligde 56 puanla şu an sekizinci sırada olduklarını hatırlattı.

"Hemen arkamızda Manisaspor var. Manisa kazanır 59 puan yaparsa bizim ikili averajımız kötü olduğu için Manisa play-off'a kalır. Manisaspor, Pendikspor ile kendi sahasında oynayacak. Onlarınki de zor bir maç. Bizim tek seçeneğimiz var. O da kazanmak. Biz de ona göre hazırlandık. Sezonun bu son maçını play-off için almak zorundayız."

Ankara Keçiörengücü'nde hedef play-off'a kalmak

"Eyüpspor'u daha önce yenmiştik"

Yılmaz, ligin son bölümünde kritik puan kayıpları yaşamaları nedeniyle biraz geriye düştüklerine dikkat çekti.

"Özetle son maçta bunu telafi etmek istiyoruz. Eyüpspor'a karşı iyiyiz. Daha önceki maçı kazanmıştık. Orada da kazanırsak iki maçı da almış olacağız. O açıdan kendimize güveniyoruz."

Hamdi Yılmaz, ligin 38. ve son maçında deplasmanda oynayacakları Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, kadroda sakat ve cezalı oyuncularının bulunmadığını sözlerine ekledi.

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