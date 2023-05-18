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Spor
AA 18.05.2023 13:37

Altaylı Marco Paixao 4. gol krallığının peşinde

Spor Toto 1. Lig'de son hafta öncesi Sakaryaspor'dan Kabongo Kasongo'yla birlikte 19 golü bulunan Altay'ın Portekizli oyuncusu Marco Paixao, bu kulvarda 4. kez en skorer isim olmak için sahaya çıkacak.

Altaylı Marco Paixao 4. gol krallığının peşinde
[Fotograf: AA]

Altay'a 2018-2019 sezonunda transfer olan 38 yaşındaki Marco Paixao, 1. Lig'de 2018-2019'dan itibaren üst üste 3 kez gol krallığı yaşadı.

Paixao, bu sezon da ligin son haftası öncesi Sakaryaspor'dan Kabongo Kasongo ile en fazla gol (19) atan isim konumunda bulunuyor. Sakaryaspor'un son haftayı maç yapmadan geçeceği ligde Çaykur Rizesporlu Bolasie Yala'nın 17, Yılport Samsunspor'dan Douglas Tanque'ın da 15 golü var.

"Herkes elini taşın altına koydu"

Marco Paixao, geçen seneden kalan sorunlar nedeniyle zor bir sezon geçirdiklerini dile getirdi.

Her şeye rağmen ligde kalmayı başardıkları için mutlu olduklarını belirten Paixao, "Personel olsun, masörler olsun, malzemeciler olsun, oyuncular olsun, herkes elini taşın altına koydu ve bu kulübü kurtardı." dedi.

Paixao, transfer yasağı nedeniyle tecrübeli oyuncuların yanında genç oyuncuların da forma şansı bulduğunu hatırlattı.

"Potansiyeli olan genç oyuncular var. Bu oyuncuların tabii daha çok çalışması lazım ve kulübün de altyapıya daha çok önem vermesi gerekiyor. Kulüp olarak daha ileriye gitmek istiyorsak çok şey yapmamız lazım. Bunun için her şey şu anda çok olumlu."

Gol krallığı hedefi

Paixao, gol atmayı önemli gördüğünü ancak bu sezon birinci önceliğinin takımı ligde tutmak olduğunu aktardı.

"Gol atabilen bir oyuncuyum ama en önemlisi bu kulübün layık olduğu yerde bulunması. Gol kralı olmam önemli değil. Eğer gol kralı olursam, benim ve kulüp için elbette güzel bir şey. Herkes mutlu olur. Bilmiyorum Tuzlaspor maçında göreceğiz. Umarım 1 veya 2 gol atarım ve sezonu mutlu şekilde bitiririm."

Paixao, Altay'la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatarak, "Yani vücudum nasıl bakacağım. Çok çalışıyorum. Tabii adım adım, kendimi de test edeceğim ve seneye burada olacağım." şeklinde konuştu.

Taraftarlara, takımda arka plandakilere ve emeği geçen herkese teşekkür eden Paxiao, sözlerini Türkçe olarak, "Taraftar süper, herkese çok teşekkür ederim." diyerek tamamladı.

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