Genç Kadın Judo Milli Takımı'nın hedefi Avrupa Şampiyonası

Milli takım antrenörü Mustafa Kalaycı, 25 Ağustos'ta Trabzon TOHM'da kampa girdiklerini belirterek, 5 Eylül'de çalışmaları tamamlayıp Hollanda'ya hareket edeceklerini söyledi.

Kalaycı, kampa, martta yapılan Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan sporcularla girdiklerini ifade etti.

"Yaklaşık 6 aydır çocukları çalıştırmaktayız. Bu süreçte 2 büyük turnuvaya katıldık. Bu turnuvalarda başarı elde eden sporcularımızla Hollanda'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Burada ülkemizi en iyi şekilde temsil edip madalyalı sporcularımızla Dünya Şampiyonası için ekim ayında Portekiz'e gideceğiz."

Günde 3, bazen 2 antrenman yapıyoruz"

Kalaycı, antrenman seviyesinin yüksek olduğunu söyledi. Kalaycı, bu sene altın madalya hedeflediklerini vurguladı.

"Şu an 20 milli sporcuyla kamp yapmaktayız. Günde 3, bazen 2 antrenman yapıyoruz. Ağırlık ve kondisyon anlamında antrenman yapmaktayız. Öncelikle geçen yılki başarılarımız, bu yılın teminatı diyebilirim. Geçen yıl Avrupa ve dünya şampiyonalarında bireysel anlamda birçok madalya aldık ve takım halinde de her iki şampiyonada ikinci olduk. 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemize altın madalya kazandırdık. İnşallah bu yıl da bunun altında kalmadan, üstüne koyarak, bireyselde birçok madalya alıp Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalyayı kazanmak istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Mustafa Kalaycı, asıl hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu kaydetti.

"Tabii ki buradaki en önemli hedefimiz, genç kategorisinde başarılı olan, madalyalı sporcularımızı A Milli Takım'a gönderip ülkemize olimpiyatlarda altın madalya kazandırmak. Umarım bu hasreti sona erdiririz."

Kalaycı, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'na da teşekkür etti.

Milli takım kaptanı Ayşenur Budak ise antrenmanların çok yoğun ilerlediğini belirtti.

"Zaten 6 aydır çok yoğun bir kamp sürecindeyiz. Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olup bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz."