Gaziantep'in ara sokaklarından çıkan çocuklar, Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı'nı devler ligine taşıdı. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya çıkan takım, adını dünyaya duyurdu. 2003 yılında kurulan takım, 14 kez Avrupa Şampiyonu oldu. Şimdi ise Euro Lig'de Türkiye'yi temsil edecek.

Takımı, küçük yaş gruplarından alarak oyuncuları Polisgücü'ne kazandırdıklarını belirten Antrenör Yusuf Kasım, "Bu çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kazandıralım diye bu yola başladık açıkçası. Şu anki olayımıza da baktığımız zaman gerçekten biz hedefimize de ulaştığımız kanaatindeyiz." dedi.

Hokey, sporcuların hayatını değiştirdi. Milli Sporcu Mustafa Doğan Öğretici, Gaziantep'in kenar semtinde doğup büyüdüğünü, o semtin dezavantajlarının fazla olduğunu ancak o semtten kendisine böyle bir şey armağan edildiğini söyledi.

Kulübün bir de kadın hokey takımı bulunuyor.

Gaziantep Polisgücü şimdi şubat ayındaki Euro Lig'e hazırlanıyor.

Haber: Süleyman Yaşar

Kamera: Ata Çalapkulu