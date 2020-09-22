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Hajduk Split İstanbul'a geldi
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 24 Eylül Perşembe günü Galatasaray ile karşılaşacak Hırvatistan ekibi Hajduk Split, İstanbul'a geldi.
Hırvatistan'ın Split kentinden kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafile, sonrasında kamp yapacağı otele doğru hareket etti.
Hajduk Split Teknik Direktörü Hari Vukas ve bir futbolcu, 23 Eylül Çarşamba günü Türk Telekom Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Hajduk SplitSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 21:53
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