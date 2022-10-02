Lige Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 kalarak başlayan Gaziantep ekibi, devam eden haftalarda MKE Ankaragücü'nü 1-0, Atakaş Hatayspor'u 2-1, Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 yendi.

Bu maçtan sonra oynadığı müsabakalardan üç puan çıkaramayan kırmızı-siyahlı ekip, HangiKredi Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalırken, Galatasaray 2-1, Trabzonspor'a da 3-2 yenildi.

Ligde son olarak Kasımpaşa'ya 1-0 kaybeden Gaziantep FK, kötü gidişi durduramadı.

Bu sezon ilk kez bir maçta gol atamadı

Kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa maçına kadar bu sezon oynadığı tüm müsabakalarda gol atma başarısı gösterdi. Rakip fileleri 13 kez havalandıran Gaziantep FK, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

Dün Kasımpaşa karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından Gaziantep FK'nin bu serisi sona erdi ve ilk defa bir maçtan gol atamadan ayrıldı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.