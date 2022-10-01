Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakaya iyi başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk seti uzun süre üstün götürse de 25-22 galip gelen Polonya, 1-0 öne geçti.

İkinci sette Ebrar Karakurt'un skorer performansıyla rakibine 25-23 üstünlük sağlayan Türkiye, durumu 1-1 yaptı.

Milli takım, başa baş mücadeleye sahne olan üçüncü setin son bölümlerinde etkili bir oyun ortaya koydu. Hande Baladın'ın skora yaptığı katkıyla seti 25-22 kazanan milliler, maçta 2-1 üstünlük yakaladı.

Dördüncü sette Stysiak ile skor üreten Polonya, 25-18 galip gelerek durumu 2-2'ye getirdi.

Tie-break setini 15-11 ile hanesine yazdıran ay-yıldızlılar, maçı 3-2 kazandı ve 4 galibiyetle grubu lider bitirdi.

B Grubu'nda ilk 4'e giren Türkiye, Tayland, Polonya, Dominik Cumhuriyeti ve C Grubu'nda ilk 4 sırayı alan Sırbistan, ABD, Kanada, Almanya, son 16 turuna yükseldi.

F Grubu'nda yer alacak söz konusu 8 takım, ilk 4'e girerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.