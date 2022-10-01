Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı’ndaki mücadelede ligin iddialı iki ekibi kozlarını paylaştı.

Karşılaşmada ilk golü bulan taraf ev sahibi takım oldu. Inter, Federico Di Marco'nun 30. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip, bu gole 39. dakikada Arjantinli Paulo Dybala ile yanıt verdi ve 1-1 beraberliği sağladı. İlk yarı eşitlikle sona erdi.

Roma'ya galibiyeti getiren golü, 75. dakikada Chris Smalling attı. Sarı-kırmızılı başkent ekibi, Inter'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Roma, puanını 16'ya yükseltti ve puan tablosunda maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti.

[Fotoğraf: AA]

Inter ise 12 puanla 7. sırada kaldı ve bu haftaki maçını kazanan lider Napoli'nin 8 puan gerisine düştü.

Sezona istediği gibi başlayamayan Inter, bu akşamki yenilgiyle Serie A'da üst üste 2'inci, toplamda ise 4'üncü mağlubiyetini aldı.

Bu arada, Inter-Roma maçı, Serie A'da kariyerlerini sürdüren 2 milli oyuncunun da mücadelesine sahne oldu.

Evsahibi Inter’de Hakan Çalhanoğlu, geçirdiği kısa süreli sakatlığın ardından maça ilk 11’de başladı ve 78. dakikada yerini Joaquin Correa'ya bıraktı.

Roma'da ise Zeki Çelik ilk 11'de yer aldı ve 90 dakika sahada mücadele etti.

[Fotoğraf: AA]

Lider Napoli galibiyet serisini sürdürdü

Lige iyi giriş yapan Napoli, evinde ağırladığı Torino'yu 3-1 mağlup ederek, puanını 20'ye çıkarttı ve liderliğini sürdürdü.

Serie A'da bu sezon henüz yenilgi yüzü görmeyen Napoli, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Sezona iyi başlayan ama son haftalarda kötü sonuçlar alan Torino ise üst üste 3. yenilgisini yaşadı. Torino, 10 puanla 9. sırada yer aldı.