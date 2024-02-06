Gaziantep FK kupada Fenerbahçe karşısında

Kalyon Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Kupanın 5. turunda Adanaspor'u 6-0 yenen sarı-lacivertli takım, son 16 turuna çıktı.

İki ekibin bu sezon Trendyol Süper Lig'de yaptığı maçları Fenerbahçe, 2-1 ve 1-0'lık skorlarla kazanmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Efeler 09'u eleyen Gaziantep FK, bir sonraki turlarda Etimesgut Belediyespor ile Bodrum FK'yi geçerek son 16 turuna yükselmişti.

Gazinatep FK 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 24 puanla 18. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise Süper Lig’de 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Kupada 2. randevu

Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig’de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 8-2 üstün bulunuyor.

İki ekip Türkiye Kupası’nda ise 2. kez kozlarını paylaşacak.

2003-2004 sezonunda o zamanki adıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 2. Tur maçında karşılaşan Fenerbahçe, 3-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

Son olarak 14 Ocak 2024’te Gaziantep’te oynanan 20. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, 1-0’lık skorla hanesine 3 puan yazdırdı.

13 maçlık yenilmezlik serisi

Ligde üst üste 3 galibiyet elde eden Fenerbahçe, oynadığı son 13 maçta ise yenilgi yüzü görmedi.

Sarı-lacivertliler VavaCars Fatih Karagümrük, EMS Yapı Sivasspor, Beşiktaş, Mondihome Kayserispor, İstanbulspor, TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK, RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Bitexen Antalyaspor’u mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray ve Yılport Samsunspor ile de berabere kaldı.

Ligin en golcü takımı

Süper Lig’de 24 hafta itibarıyla 63 puan toplayan Fenerbahçe, bu süreçte 22 maçta gol atmayı başardı.

Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 63 gol gönderdi. Kanarya, ligde en golcü takım konumunda yer alıyor.