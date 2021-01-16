Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor.

Gaziantep FK teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırmasının ardından ilk Süper Lig maçına çıkacak. Gaziantep ekibi 17 haftada 31 puan topladı.

Kayserispor ise bir başka Rumen teknik adam Dan Petrescu ile ilk maçına çıkacak. Son iki maçından galibiyetle ayrılarak düşme hattında rahat bir nefes alan Kayserispor'un puanı 16.

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