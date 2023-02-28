Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından bölgedeki birçok takım ligden çekilme kararı alırken Gaziantep Basketbol, yollarına devam kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bölgeyi temsilen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta yolunda devam edecek, ülkemize Avrupa Kupası'nı getirmek için birlik ve bütün olarak tüm mücadelesini ortaya koyacaktır. Müsabakalarımızı İstanbul'da, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynayacağımızı tüm kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep Basketbol Takımı'nın açıklaması şu şekilde:

"Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Öncelikle merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere Gaziantep, Hatay, Kilis, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa ile birçok şehrimizi etkileyen depremde başta hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Ülkemizin bu zorlu günlerini, hep birlikte kenetlenerek aşmaya, yaralarımızı sarmaya çalışırken şehrimizin basketbol temsilcisi Gaziantep Basketbol olarak bu zorlu sürecin daimi destekçisi olduğumuzu belirtmek isteriz.

Elbette ki bu süreç her ne kadar kulübümüzü derinden sarsmış olsa da, Gaziantep basketbol olarak bu zorlu süreçte öncelikle şehrimizi , sonra da ülkemizi en doğru şekilde temsil etme misyonumuzun farkında olarak yolumuza devam etmek bizler için çok daha fazla önem kazandı.

Bu sebepten dolayı, takımımız tüm zorluklara rağmen, sadece şehrimiz değil tüm bu bölgeyi temsilen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta yolunda devam edecek, ülkemize Avrupa Kupası'nı getirmek için birlik ve bütün olarak tüm mücadelesini ortaya koyacaktır.

Müsabakalarımızı İstanbul'da, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynayacağımızı tüm kamuoyunun bilgilerine sunar, bu süreçte başta Sayın Valimiz Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Balkanımız Fatma Şahin olmak üzere, depremin yaşandığı ilk andan itibaren yanımızda olan Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kuruluna, ligler direktörümüz Özgün Önver ve ekibine, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligimizde mücadele eden tüm kulüplerimize, BGL takımımıza vermiş olduğu konaklama, tesis vb desteklerle gençlerimizin de liglerinde mücadelelerine devam etmelerini sağlayan Çayırova Belediye'sine, ulusal ve yerel basınımıza ve destekleriyle bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkürlerimizi sunarız."