Puslu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 01.01.2024 16:30

Gana'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna Süper Lig'den 3 oyuncu

Gana Milli Futbol Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu ilan edilirken, Trendyol Süper Lig'den 3 oyuncu kadroya çağrıldı.

Gana'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna Süper Lig'den 3 oyuncu

​​​​​​​Ülke federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 34. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Gana'nın kadrosunda, Alexander Djiku (Fenerbahçe), Daniel Amartey (Beşiktaş) ve Kingsley Schindler (Yılport Samsunspor) de yer aldı.

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek.

Geçen haziran-temmuz aylarında oynanması planlanan 34. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 2024'ün ocak ayına ertelenmişti.

Sıradaki Haber
Manisa Büyükşehir Belediyespor başantrenör Hakan Demir ile anlaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:58
Japonya sallanmaya devam ediyor
17:24
Çanakkale açıklarında 169 düzensiz göçmen yakalandı
17:07
Zonguldak açıklarında arızalanan gemi römorkör eşliğinde limana çekildi
17:00
Eşiyle tartışıp otomobilini uçuruma yuvarladı
16:39
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem
16:35
Fiber ağ uzunluğu 435 bin kilometreye ulaştı
Endonezya'daki Merapi Yanardağı kül püskürttü
Endonezya'daki Merapi Yanardağı kül püskürttü
FOTO FOKUS
AK Parti'de yerel seçim çalışmaları hız kazandı
AK Parti'de yerel seçim çalışmaları hız kazandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ