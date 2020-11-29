Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaraylı futbolcu Babel, koronavirüsü atlattı
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, koronavirüs hastalığını atlattı
Babel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İyileştim ve bugün ilk antrenmanıma başladım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
UEFA Uluslar Ligi için Hollanda Milli Takımı kadrosuna çağrılan Babel'in, ülkesinde yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.
Etiketler: Galatasaray Koronavirüs
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