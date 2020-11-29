Babel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İyileştim ve bugün ilk antrenmanıma başladım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

UEFA Uluslar Ligi için Hollanda Milli Takımı kadrosuna çağrılan Babel'in, ülkesinde yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.