Konuya ilişkin resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Portekizli futbol adamı kariyerine Pontrevedra'da scout olarak başladı. Mario Branco, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş takımlarında da aynı görevi yaptı.

2009 yılında Leixoes takımında sportif direktörlüğe başlayan Branco, son olarak Famalicao'da bu görevi üstlendi.