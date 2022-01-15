Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 20:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray'ın sportif direktörü belli oldu
Galatasaray kulübü, sportif direktörlük görevi için Mario Branco ile anlaşmaya vardı.
Konuya ilişkin resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
Portekizli futbol adamı kariyerine Pontrevedra'da scout olarak başladı. Mario Branco, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş takımlarında da aynı görevi yaptı.
2009 yılında Leixoes takımında sportif direktörlüğe başlayan Branco, son olarak Famalicao'da bu görevi üstlendi.
Etiketler: Galatasaray
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