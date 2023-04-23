Galatasaray'ın rakibi Fatih Karagümrük

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük karşısından da üç puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 28 maçta 22 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 69 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

VavaCars Fatih Karagümrük de ligde oynadığı 28 maçın 10'unu kazanırken, 10'unda berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu. 40 puanı bulunan kırmızı-siyahlı ekip, 8. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Nef

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Esat Sancaktar.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaniolo.

VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Lawrence, Bertolacci, Ozdoev, Lobjanidze, Borini, Diagne.