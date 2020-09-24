Haber Giriş: Kaynak: AA
Galatasaray'ın rakibi belli oldu
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi İskoçya'nın Rangers takımı oldu.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini 2-0 yenerek, play-off turuna yükselen sarı-kırmızılılar, gruplara kalmak için Rangers ile mücadele edecek.
Galatasaray, Hollanda'nın Willem II ekibini 4-0 yenerek tur atlayan Rangers ile 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.
Etiketler: son dakika Galatasaray UEFA Avrupa Lİgi play-off rangersSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 23:57
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