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Hakan Çalhanoğlu Milan'a turu getirdi
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Milan'ın Bodo/Glimt takımıyla oynadığı maça Hakan Çalhanoğlu damga vurdu. Milli futbolcu, 2 gol 1 asistlik performansıyla göz doldurdu.
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Norveç'in Bodo/Glimt takımıyla karşı karşıya geldi.
İtalyan ekibi 16. ve 50 dakikalarda Hakan Çalhanoğlu ve 32. dakikada Colombo'nun golleriyle rakibini 3-2 mağlup ederek play-off turunda Rio Ave ile eşleşti.
Bodo/Glimt'inin golleri ise 15. dakikada Junker ve 55. dakikada Hauger'den geldi.
Milan'da Colombo'nun attığı golse asisti yapan isim olan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu attığı 2 golle de geceye damga vurun isim oldu.
Etiketler: UEFA Milan Hakan Çalhanoğlu Avrupa LİgiSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 23:40
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