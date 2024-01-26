Galatasaray'ı Kerem Aktürkoğlu sırtlıyor

Kerem Aktürkoğlu çok formda. 25 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın son maçlarda en etkili performans sergileyen oyuncularının başında geliyor.

Milli futbolcu 1-0 geriye düştükleri İstanbulspor karşılaşmasında takımının puan kaybetmesine engel oldu. Başarılı forvet önce 36. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Kerem daha sonra 79. dakikada serbest vuruştan rakip fileleri havalandırarak sarı kırmızılıları 2-1 öne geçirdi. Yıldız futbolcu böylece bu sezon Lig'de iki gol attığı maç sayısını üçe çıkardı.

Deneyimli isim ilk olarak beşinci hafta 4-2 kazandıkları Yılport Samsunspor maçında iki gol attı. Milli forvet geçen hafta da deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 yendikleri karşılaşmada takımının son iki sayısını kaydetmişti.

Lig'deki gol sayısını 9'a yükselten başarılı oyuncu 6 kez de arkadaşlarına gol pası verdi. Galatasaray Süper Lig'de Kerem Aktürkoğlu'nun gol veya asist ürettiği 9 maçın tamamını kazandı.