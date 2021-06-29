Galatasaray'da, transfer hareketliliği sürüyor. Yönetim, PSV Eindhoven maçına kadar birkaç oyuncuyu kadroya katmak istiyor.

Sarı kırmızılılarda transfer kadar, yolların ayrılması beklenen isimler de merak ediliyor.

Luyindama 5 milyon euro

Ekonomik gerekçelerle satılması gündemde olan ilk isim Christian Luyindama. Sakatlıkları nedeniyle beklentileri karşılayamayan Demokratik Kongolu savunmacı için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlendi.

27 yaşındaki futbolcu için gelen teklifler 2 milyon euro civarında olduğu dile getirildi.

Diagne için 6 milyon euro istenecek

Galatasaray'da satılması gündemde olan diğer futbolcu Diagne. Geride kalan sezonunun ikinci yarısını kiralık olarak Premier Lig’de geçiren Senegalli futbolcuya henüz resmi teklif gelmedi.

Yönetim, Diagne için 6 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Arda Turan ve Emre Akbaba imzalayacak

Bu arada Galatasaray'da iç transfer görüşmelerinde sona gelindi. Arda Turan'ın dışında Emre Akbaba ile da anlaşma sağlandı.

Her iki futbolcunun kontratları hazırlandı ve önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacaklar.