Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 14:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe’de gözler yeni teknik direktörde
Fenerbahçe’de teknik direktörün kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Sarı lacivertli yönetim sözleşme sürecinde sona yaklaştı.
5 Temmuz’da Topuk Yaylası’nda yoğun bir kamp sürecine girecek Fenerbahçe’de gözler teknik direktör açıklamasına çevrildi.
Başkan Ali Koç daha önce Pazartesi günü teknik direktörü açıklayacaklarını belirtmişti ancak sözleşme sürecindeki detaylar nedeniyle resmî açıklama bir süre uzadı.
Haziran ayı içinde birçok isim gündeme gelirken, birçok çalıştırıcı ile de temas kuruldu.
Son günlerde adı öne çıkan teknik direktörler arasında Paulo Fonseca, Bjelica, Marco Silva, Paulo Sousa ve Slaven Bilic yer aldı.
Bu isimler arasında Paulo Fonseca ismi öne çıkıyor. Görüşmelerini gizlilikle yürüten Ali Koç’un son detayları da çözerek taraftarın merakını gidermesi bekleniyor.
Etiketler: Fenerbahçe Ali Koç Transfer Haberleri
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