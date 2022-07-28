Galatasaray, AZ Alkmaar'ın Norveçli orta sahası Fredrik Midtsjö ile anlaşma sağladı.

Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'in yeni sezonuna hazırlanan Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Sarı kırmızılı kulüp, AZ Alkmaar'da forma giyen Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö için kulübüne resmi teklif yaptı.

28 yaşındaki oyuncunun kendisi ve kulübü ile büyük ölçüde anlaşam sağlandı.