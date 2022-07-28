Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 12:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray'da Midtsjo transferinde sona doğru
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Galatasaray Fredrik Midtsjo’nun transferi için kulübü Az Alkmaar ve futbolcu ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Galatasaray, AZ Alkmaar'ın Norveçli orta sahası Fredrik Midtsjö ile anlaşma sağladı.
Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'in yeni sezonuna hazırlanan Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Sarı kırmızılı kulüp, AZ Alkmaar'da forma giyen Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö için kulübüne resmi teklif yaptı.
28 yaşındaki oyuncunun kendisi ve kulübü ile büyük ölçüde anlaşam sağlandı.
Etiketler: Galatasaray Transfer Haberleri
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